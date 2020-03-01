https://static.news.ru/photo/84d8004e-5bf8-11ea-af9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ihsan Sercan Ozkurnazli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросовет следит за ситуацией на границе Турции и Греции, заявил его председатель Шарль Мишель. Он отметил, что намерен посетить эту территорию.

Он приедет к границе 3 февраля. Политик посетит точку напряжения вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, написал он в Twitter.

Внимательно следим за ситуацией на месте, — подчеркнул он.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что большое число мигрантов на северо-западе Турции направляются к границам с Грецией и Болгарией. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Анкара заявила, что не станет сдерживать поток беженцев, пытающихся попасть в страны Европы.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев.