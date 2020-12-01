Предприниматели протестуют в Киеве против карантина из-за COVID-19

Украинские предприниматели устроили в Киеве митинг против ограничений для бизнеса, связанных с распространением коронавируса. Акция получила название «Налоговый майдан».
Протестующие собрались у здания Верховной рады, перекрыв движение по улице Грушевского. Они хотят встретиться с депутатами перед заседанием, чтобы попросить о поддержке необходимых бизнесменам законопроектов.
Участники митинга настаивают на отмене карантинных мер, касающихся малого бизнеса, а также упрощении системы налогообложения, учёта и отчётности и отсрочки введения кассовых аппаратов для индивидуальный предпринимателей.
К зданию украинского парламента стянуты дополнительные силы полиции и подразделения Нацгвардии. Автобусы с силовиками размещены также на соседних улицах. Полка обстановка в центре Киева спокойная,
Некоторое время назад украинский лидер Владимир Зеленский предложил поддержать предпринимателей в условиях пандемии. В частности, предоставить одноразовую помощь, списать долги по налогам, а также объявить налоговые каникулы для ряда представителей бизнеса.
Как писал NEWS.ru, в конце ноября на Украине был обновлён антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. В течение 24 часов был сделан 15 331 положительный тест. Всего в стране с начала пандемии заразились 677 189 человек. Жертвами инфекции стали 11,7 тысячи жителей страны.
Общенациональный карантин был введён на Украине с 12 марта. В мае он был несколько смягчён, а затем продлён до конца 2020 года.