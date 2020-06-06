Празднование дня высадки союзников во Франции прошло без публики

https://static.news.ru/photo/f0c3fa3e-a80a-11ea-bd4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Французы отпраздновали 76-ю годовщину высадки войск союзников в Нормандии. Мероприятие прошло без публики.

Доступ для общественности закрыт впервые с 1945 года, передаёт ТАСС.

Международная часть прошла возле города Вьервиль-сюр-Мэр. В ходе церемонии в небе пролетели военные самолёты Франции и США, а также были подняты флаги стран-союзниц. В этот момент на улице находились только представители власти, военные советники и послы других государств.

Парад техники прошёл в городе Трувиль-сюр-Мэр. Среди военных шла колонна ветеранов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве началась подготовка к проведению парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На Красную площадь уже привезли технику, специалисты приступили к монтажу сцены и трибун для зрителей.

Президент РФ Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты.

Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня. При этом пролёт авиации организуют в столице повторно.

Как писал NEWS.ru, глава государства и приглашённые в Москву высокопоставленные гости будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.