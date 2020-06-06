Празднование дня высадки союзников во Франции прошло без публики

Французы отпраздновали 76-ю годовщину высадки войск союзников в Нормандии. Мероприятие прошло без публики.
Доступ для общественности закрыт впервые с 1945 года,
Международная часть прошла возле города Вьервиль-сюр-Мэр. В ходе церемонии в небе пролетели военные самолёты Франции и США, а также были подняты флаги стран-союзниц. В этот момент на улице находились только представители власти, военные советники и послы других государств.
Парад техники прошёл в городе Трувиль-сюр-Мэр. Среди военных шла колонна ветеранов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве началась подготовка к проведению парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На Красную площадь уже привезли технику, специалисты приступили к монтажу сцены и трибун для зрителей.
Президент РФ Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты.
Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня. При этом пролёт авиации
Как писал NEWS.ru, глава государства и приглашённые в Москву высокопоставленные гости будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.
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