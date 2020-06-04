На Красной площади началась подготовка к параду Победы

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В России за сутки из больниц выписаны 8057 пациентов, которые были заражены COVID-19. Общее число излечившихся на 5 июня в стране составило 212 680 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Одновременно с этим медики за сутки выявили выявили 8726 инфицированных, общее количество официально зарегистрированных больных составило 449 834. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них...