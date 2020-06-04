На Красной площади началась подготовка к параду Победы

В Москве началась подготовка к проведению парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Красную площадь уже привезли технику, специалисты приступили к монтажу сцены и трибун для зрителей.
Места на трибунах будут располагаться с учётом соблюдения социальной дистанции,
Ранее президент Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты.
Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня. При этом пролёт авиации
Как писал NEWS.ru, глава государства и приглашённые в Москву выскопоставленные гости будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.
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