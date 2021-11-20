Праздник не приходит: какие ограничения ввела Европа за месяц до Рождества

В 2020 году коронавирус парализовал весь мир и изменил жизнь людей. С тех пор каждый выучил значение слова «локдаун». Инфекция до сих пор не дремлет, а с ноября этого года во многих странах Европы началась очередная, уже четвёртая, а где-то и пятая по счёту волна заболевания. Число заражений стремительно растёт даже в странах с достаточно высоким уровнем вакцинации, например в Германии или Франции. Власти делают всё возможное, чтобы остановить вирус, и в очередной раз вводят ограничения. Европейцев вряд ли радует этот факт, ведь до католического Рождества (25 декабря), которое всегда с размахом отмечается в Старом Свете, остался всего месяц.

В прошлом году, когда наступала вторая волна коронавируса, многие европейские и мировые правительства ввели полный или частичный локдаун. Эти меры явно не понравились горожанам. Так, например, жители Великобритании активно выступали против ужесточения карантина, а пользователи Сети запустили хештег #christmasiscancelled («Рождество отменено») и распространили мем о том, как британский премьер-министр Борис Джонсон «похитил» Рождество, сравнивая его с мультипликационным персонажем Гринчем. Похоже, что в этом году ситуация повторяется. Не исключено, что жители Старого Света могут так же остро отреагировать на некоторые запреты.

To all the virus deniers, conspiracy theorists, non mask wearers, protestors, anti vaxxers, rule breakers etc YOU are the reason that our plans have been ruined #christmasiscancelled pic.twitter.com/qrlYZhXofc — Lindzi Moore (@lillindz09) December 19, 2020

Глядя на статистику заболеваемости COVID-19 за последний месяц, меры о введении ограничений кажутся логичными. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 4 ноября, число случаев заражения коронавирусом в Европе увеличилось на 55% за четыре недели. И это несмотря на активную вакцинацию населения. Число летальных исходов в Европе за неделю выросло на 5%, подсчита ла ВОЗ (статистика за 17 ноября). Заболеваемость достигла пика в Австрии, Венгрии, Греции, Дании, Нидерландах, Норвегии, Словакии, Словении, Финляндии и Хорватии. Во вторник в ФРГ было выявлено максимальное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом за сутки — более 52,8 тысячи, а в Чехии — свыше 22,4 тысячи случаев заболевания.

Привет антипрививочникам

Принятые в европейских странах меры не везде одинаковы, но их объединяет одно: в основном они направлены на непривитых. Так, локдаун начал действовать в Австрии, где антипрививочникам разрешено покидать жильё лишь для поездки на работу, прогулки или похода в магазин и аптеку. Эти ограничения продлятся 10 дней.

Скорее всего, по примеру австрийцев пойдут их соседи — швейцарцы. Возможно, это связано с тем, что доля привитых в Швейцарии до сих пор одна из самых маленьких в Западной Европе. Для исправления ситуации с 8 по 14 ноября в стране прошла неделя вакцинации. По её итогам Федеральное ведомство здравоохранения (BAG) сообщило , что за это время было реализовано 104 689 доз вакцины, что на 38% больше, чем до прививочной акции.

Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Из-за большого роста новых случаев коронавируса в Чехии вводятся ограничительные меры для тех, кто не вакцинировался и не переболел COVID-19. Власти мотивируют это тем, что принятых ранее действий оказалось недостаточно для предотвращения распространения инфекции. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал , что любому, кто не был вакцинирован (или имеет справку о перенесённом COVID-19), будет запрещён доступ к публичным мероприятиям или услугам. С 22 ноября предъявления отрицательных тестов уже будет недостаточно.

Словакия, где в среду были зафиксированы рекордные с начала пандемии 8342 случая заболевания, взяла пример со своего соседа и ввела аналогичную практику. Премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил, что рабочие места и второстепенные магазины будут доступны только для вакцинированного персонала или для людей, которые смогут предъявить документ о перенесённом заболевании. Меры начнут действовать с 22 ноября.

Предъявите документы

Ещё одна общая черта введённых (или в некоторых случаях планирующихся) ограничений — в общественных местах необходимо иметь при себе справку о вакцинации. Это касается как походов в магазин, так и посещения концертов или кинотеатров.

В Скандинавии вводят ковид-паспорта. С 1 декабря шведам потребуется предъявить этот документ для посещения мероприятий с участием более 100 человек и проходящих в закрытых помещениях.

В Европе вновь отмечено распространение болезни, и многим странам пришлось вводить новые ограничения. В Швеции подобного роста пока не наблюдается, но мы не изолированы от внешнего мира и должны быть готовы к тому, что это затронет и нас, — подчеркнула министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.

Граничащая со Швецией Норвегия из-за прироста заболевших тоже срочным образом вводит ковид-паспорта. По ним можно будет попасть на концерт, в театр и многие другие учреждения. Все технические вопросы власти королевства должны решить за неделю.

Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

На ограничения пришлось пойти и правительству Бельгии. Теперь даже детям старше 10 лет в общественных местах необходимо будет носить маску, а все, у кого есть возможность, должны будут работать из дома четыре дня из пяти — по меньшей мере до 12 декабря. Говоря о принятых мерах, премьер-министр страны Александр Де Кро словно извинялся перед жителями и сказал, что власти искренне надеялись на отсутствие коронавируса зимой.

Мы все надеялись, что осенью станет легче, а зимой коронавируса уже не будет. Понимаю, что многие устали, особенно медицинские работники, которых снова захлестнула пандемия, — сказал Де Кро.

В соседних Нидерландах с 13 ноября ввели частичный локдаун. На протяжении трёх недель бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться с 19:00. Спортивные мероприятия уже проходят без зрителей, а власти страны рекомендуют гражданам по возможности работать из дома. При этом школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.

Поголовная проверка

«Локомотивы» Евросоюза (Франция и Германия) пока думают над новыми мерами, хотя эпидемиологическая ситуация также ухудшилась, несмотря на высокий уровень вакцинации (78,79% во Франции и 69,44% в Германии). В среду во Франции впервые с августа выявили 20 тысяч заболевших. Однако пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь сказал , что пока никаких планов, кроме уже действующих ковид-паспортов («Паспорт здоровья») и вакцинации, нет. Франция стала лучше справляться с инфекцией, и официальный Париж по-прежнему ставит на активную иммунизацию населения. Сейчас любой человек в возрасте 50–64 лет может записаться на третью вакцинацию против COVID-19.

В Германии фиксируются исторические всплески заражения коронавирусом, а в больницах по всей стране заполняются койки интенсивной терапии. Как отметила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, которая до сих пор не может спокойно уйти на пенсию по причине ещё не сформированного нового правительства, страна находится в тисках «драматической» четвёртой волны COVID-19. Политик призвала ещё к более быстрой ревакцинации населения. Пока что многие регионы Германии разрешают доступ в бары, кафе, парикмахерские и тренажёрные залы только вакцинированным людям.

Michael Bihlmayer via imago-images.de/Global Look Press

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с NEWS.ru объяснил, с чем связан резкий рост выявленных случаев коронавируса в Германии, где на данный момент вакцинировано 2/3 населения. По его словам, в случае с ФРГ стоит говорить об интенсивности экспресс-тестов.

Белов отметил, что немцы «направо и налево» проводят быстрое тестирование на коронавирус и из-за этого обнаруживается большое число заболевших. В стране сохраняются и убеждённые антипрививочники, которые ходят на демонстрации под охраной полиции. Сейчас власти активно проверяют своё население и без справки о вакцинации не пустят ни в музей, ни в кафе, сказал собеседник NEWS.ru.

Немцы, в отличие от других, реально проверяют всё население. Из тех, которые инфицированы, не сказано, сколько из них вакцинировано. Как учитывать такие случаи? Я бы такую статистику записывал в плюс. Я бы немцев ставил в пример, потому что они поголовно тестируют. Понятно, что о тех, кто не вакцинирован или вирусоноситель, информации нет, но наверняка с этим товарищем плотно работают. Владислав Белов руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

В целях борьбы с пандемией бундестаг одобрил поправки к закону о защите населения от инфекционных заболеваний, предложенные Социал-демократической партией Германии (СДПГ), «Зелёными» и Свободной демократической партией (СвДП). Изменения предусматривают завершение 25 ноября так называемого режима эпидемии национального масштаба, введённого в связи с распространением коронавируса. Власти земель и впредь по своему усмотрению смогут требовать от граждан соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Слухи о введении локдауна будут в Германии, но его могут ввести в некоторых регионах, продолжил Белов.

Принято право отдельных земель и округов о том, что где зашкаливает ситуация, власти могут ввести подобные меры, но не по всей Германии. Локальный локдаун не исключён, — подытожил он.

Как немцы отреагируют на новые ограничения — большой вопрос. В прошлый раз Меркель пришлось извиняться за введение строгого карантина на Пасху (канцлер изменила это решение прямо перед праздником). Конечно же, Мамочку (такое прозвище Меркель получила за свою простоту) все поняли и больше не держат на неё зла. Однако если новые ограничения продлятся до Рождества или даже будут действовать после, то кто теперь будет отвечать?

Beautiful footage of the massive protests today against vaccine passes from the Federal Square in Bern, Switzerland. pic.twitter.com/SDFNFvYOoT — Michael P Senger (@MichaelPSenger) October 23, 2021

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что локдаун не нарушает права человека. Это объясняется тем, что в случае карантина любой может выйти из дома в случае необходимости, не лишая себя социальных контактов. Однако несогласные с ограничениями протестуют (так было в Швейцарии и Нидерландах). Если к Рождеству ситуация не изменится, то недовольных будет больше.