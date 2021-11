Праздник не приходит: какие ограничения ввела Европа за месяц до Рождества

В прошлом году, когда наступала вторая волна коронавируса, многие европейские и мировые правительства ввели полный или частичный локдаун. Эти меры явно не понравились горожанам. Так, например, жители Великобритании активно выступали против ужесточения карантина, а пользователи Сети запустили хештег #christmasiscancelled («Рождество отменено») и распространили мем о том, как британский премьер-министр Борис Джонсон «похитил» Рождество, сравнивая его с мультипликационным персонажем Гринчем. Похоже, что в этом году ситуация повторяется. Не исключено, что жители Старого Света могут так же остро отреагировать на некоторые запреты.

To all the virus deniers, conspiracy theorists, non mask wearers, protestors, anti vaxxers, rule breakers etc YOU are the reason that our plans have been ruined #christmasiscancelled pic.twitter.com/qrlYZhXofc