Правительство Венгрии вернуло Крым Украине на рекламном видео Кабмин Венгрии в политическом видеоролике обозначил Крым как территорию Украины

Фото: МО УкраиныNikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство Венгрии показало 4 июня в своем политическом рекламном видеоролике изображение карты Европы, обозначив на ней Крым как часть украинской территории. До этого Крымский полуостров на этой схематичной карте значился российским, передает ТАСС.

Новый вариант видеоролика кабмина Венгрии, на котором Крым отнесен к территории Украины, появился 4 июня, на следующий день после того, как Киев выразил официальный демарш Будапешту за то, что тот, показывая границы Украины, не включил туда полуостров.

Оба видеоматериала являются политической рекламой, предназначенной для венгерских граждан и направленной против внутренней оппозиции, которая, по мнению правительства, пытается втянуть Венгрию в конфликт на Украине. Венгерское правительство не комментировало внесенные в видеоролик изменения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее правительство страны никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Так он прокомментировал слова мэра Будапешта Гергея Карачоня, сказавшего, что страна уже находится в состоянии войны с Москвой.