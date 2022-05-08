Правительство Португалии решило направить Киеву 15 БТР и 5 гаубиц

Бронетранспортёр M113 / Фото Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

В Португалии приняли решение отправить на Украину 15 бронетранспортёров M113A, закупленных у США, а также 5 гаубиц, об этом сообщает издание Nascer do SOL со ссылкой на источник в министерстве обороны страны. Также отмечается, что Португалия предоставит несколько видов лёгкого вооружения.

Португальское правительство направит на Украину 15 гусеничных бронетранспортеров M113 американского производства, которые находятся на вооружении национальной армии уже почти 30 лет и на передаче которых в последние недели настаивал Вашингтон, 5 буксируемых гаубиц калибром 15,5, пятьдесят радиоприемников и некоторые другие виды лёгкого вооружения, — сообщает португальское издание.

Замглавы Пентагона Билл Лаплант ранее рассказал, что конгресс одобрил выделение ведомству $300 млн на приобретение военного оборудования. Минобороны США постоянно контактирует с промышленностью «по мере увеличения требований». Он добавил, что Вашингтон продолжит использовать все доступные средства для поддержки ВСУ.

Италия также приняла решение о предоставлении Украине военной помощи, куда войдут системы ПВО ближнего радиуса, миномёты и артиллерийские снаряды, сообщил глава Минобороны страны Лоренцо Гуэрини. Он отметил, что власти разработали два документа, которые регламентируют тип и количество поставляемого Киеву оружия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки вооружения. В ходе телефонной беседы французский лидер также заявил о намерении усилить гуманитарную поддержку украинской стороны.