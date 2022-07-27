Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства, сообщил сообщило Spiegel. Отмечается, что объем превышает стоимость предыдущих поставок оружия.
Министерство экономики Роберта Хабека выдало немецкому производителю вооружений Краусс-Маффею Вегманну разрешение на производство систем типа «Panzerhaubitze2000», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующая заявка была подана немецкой машиностроительной компанией KMW в экономический центр и уже через два дня получила разрешение на производство. Бюджет на создание 100 танковых гаубиц оценивается в €1,7 млрд евро.
В KMW отметили, что немедленно приступят к производству, однако когда первые гаубицы пойдут на Украину неизвестно. Предполагается, что производство продлится несколько лет, поэтому речь идет прежде всего о долгосрочном усилении украинской армии.
Германия уже поставило в Украину несколько систем «Panzerhaubitze2000» из запасов бундесвера за последние несколько недель, а ВСУ проходили подготовку по системе. После отправки оружия в Twitter появились фото, показывающие систему вооружений, развернутую на линии фронта на востоке страны.
Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставке Киеву трех комплексов реактивных систем залпового огня типа Mars-II немецкого производства. Берлин также передал три самоходные гаубицы.