Правительство ФРГ одобрило продажу Украине 100 гаубиц производства Германии

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Самоходная установка PzH 2000

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства, сообщил сообщило Spiegel. Отмечается, что объем превышает стоимость предыдущих поставок оружия.

Министерство экономики Роберта Хабека выдало немецкому производителю вооружений Краусс-Маффею Вегманну разрешение на производство систем типа «Panzerhaubitze2000», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующая заявка была подана немецкой машиностроительной компанией KMW в экономический центр и уже через два дня получила разрешение на производство. Бюджет на создание 100 танковых гаубиц оценивается в €1,7 млрд евро.

В KMW отметили, что немедленно приступят к производству, однако когда первые гаубицы пойдут на Украину неизвестно. Предполагается, что производство продлится несколько лет, поэтому речь идет прежде всего о долгосрочном усилении украинской армии.

Германия уже поставило в Украину несколько систем «Panzerhaubitze2000» из запасов бундесвера за последние несколько недель, а ВСУ проходили подготовку по системе. После отправки оружия в Twitter появились фото, показывающие систему вооружений, развернутую на линии фронта на востоке страны.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставке Киеву трех комплексов реактивных систем залпового огня типа Mars-II немецкого производства. Берлин также передал три самоходные гаубицы.