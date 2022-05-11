«Правительство Болгарии банально врёт»: аналитик о ценах на газ для Софии Эксперт Александр Фролов заявил, что правительство Болгарии не может знать цену на газ в будущем

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Разговоры, что Болгария сможет покупать газ дешевле, чем у «Газпрома», напоминают обыкновенный популизм. Об этом NEWS.ru заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, призвав правительство страны ответить протестующим предпринимателям, откуда они будут брать газ, если не у России.

Я смело вам заявляю, что правительство Болгарии банально врёт, так как они просто физически, не могут знать, какой будет цена на газ, потому что газ в ЕС торгуется на основании биржевых котировок, — заявил он.

Он добавил, что заявленная болгарами цена явно идёт явно без учёта транспортировки и налогов.

Сейчас надо учитывать, что цена на газ максимальная за последние 13 лет, — заключил Фролов.

Ранее cообщалось, что после встречи болгарского премьер-министра Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис в Софии заявили, что Болгария будет покyпать СПГ у США по ценам ниже, чем у «Газпрома».

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.