Pravda: Словакия будет получать газ из РФ в случае оплаты в евро

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Словакия продолжит получать российский газ даже если не сможет заплатить за него в рублях и сохранит текущие условия оплаты в евро, сообщила газета Pravda со ссылкой на государственного секретаря министерства экономики республики Карола Галека. Чиновник сослался на письмо, которая российская сторона якобы отправила в Братиславу. В документе, по словам политика, сказано, что природный газ продолжит поступать в страну, даже если банк не сможет рассчитаться за него в рублях.

Оплатой будет считаться принятая сумма в евро. Положения, прописанные в действующем контракте, таким образом, останутся неизменными, — пояснил Галека изданию.

В публикации отмечается, что Словакия должна внести очередной платёж за поставки российского газа 20 мая. Автор статьи добавил, что доля импорта российского газа в стране составляет 85-87%.

Турецкий экономист Эрдал Карагель ранее заявил, что в странах Европы произошёл раскол из-за вопросов поставок газа из России и энергозависимости от страны. Он добавил, что зависимость континента от российского газа составляет 40%, но каждая страна отличается в по этому показателю. Так, например, Италия приобретает более 50% природного газа у Москвы, а Франция всего 25%.