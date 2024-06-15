Пожар на промышленном объекте в Киевской области тушили четыре дня

Фото: ГСЧС Украины

Спасатели на Украине потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который обстреляли 12 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Тушение огня длилось четыре дня.

15 июня в 07:21 был ликвидирован пожар на предприятии в Киевской области, который начался 12 июня, — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 12 июня украинское издание «Общественное» сообщало о нескольких взрывах в столице. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко информировал о возгорании на промышленном объекте. Позже в ГСЧС сообщили о привлечении дополнительных сил и техники для ликвидации пожара. О пострадавших информации не поступало.

Ранее сообщалось, что на Украине в Хмельницкой области спасатели с ночи не могут справиться с пожаром на объекте инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Сергея Тюрина, возгорание произошло в результате взрывов, но чиновник не уточнил, какой объект горит и где он расположен.

До этого мэр Геннадий Труханов заявлял о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они были зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.