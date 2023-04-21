Стало известно, как диверсанты скрылись после взрыва на «Северных потоках» Bloomberg: диверсанты могли покинуть место подрыва «Северных потоков» на подводном аппарате

Фото: MC1 Arthurgwain Marquez/Keystone Press Agency/Gloal Look Press

Диверсанты, совершившие подрыв «Северных потоков», скорее всего, прибыли на место происшествия и покинули его на быстроходном подводном аппарате из числа тех, что имеются в распоряжении военных, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из самых опытных дайверов ВМС Дании. По его мнению, именно это позволило диверсантам покинуть место взрыва незаметно.

Собеседник агентства пояснил, что установка на глубине зарядов, «которые, вероятно, весили сотни фунтов», — сложная задача. Кроме того, требуется достаточно много времени на безопасное всплытие. Таким образом, вся операция могла занять несколько часов. Надводное судно, которое оставалось бы в течение всего этого времени в районе диверсии в ожидании водолазов, непременно вызвало бы подозрения.

Тот, кто совершил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тем, что используются современными военно-морскими силами, — говорится в публикации.

В ВМС Дании сочли данную гипотезу обоснованной. Там подтвердили, что работы на большой глубине занимают много времени и водолазам было бы трудно остаться незамеченными при их проведении. В Минобороны, управлении внутренней разведки и МИД страны от комментариев воздержались.

Ранее американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший собственное расследование диверсии, раскритиковал версию Вашингтона о том, что трубопроводы были взорваны украинцами, прибывшими на место ЧП на арендованной яхте. По его словам, президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач ВСУ на фронте. Хозяин Белого дома знает виновных, поэтому Вашингтон не стремится проводить расследование инцидента.