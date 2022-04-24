Повтор 2017 года: во Франции проходит второй тур президентских выборов

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В 8:00 по парижскому времени во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.

Гражданам Франции нужно выбрать между двумя кандидатами. Нынешний лидер страны Эммануэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок. Его поддерживает созданное им движение «Вперёд, Республика!». Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен, заявлена ультраправой партией «Национальное объединение».

Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.

Отдать свой голос за одного из кандидатов имеют право 48,7 млн французов, для них работают более 70 тысяч избирательных участков по всей стране.

В большинстве коммун Франции выборщики смогут прийти на избирательные участки до 19:00 по местному времени (20:00 мск). В крупнейших городах — Париже, Лилле, Бордо, Марселе и Тулузе — голосование завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

NEWS.ru следит за ходом голосования.