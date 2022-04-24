Повтор 2017 года: во Франции проходит второй тур президентских выборов

В 8:00 по парижскому времени во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
Гражданам Франции нужно выбрать между двумя кандидатами. Нынешний лидер страны Эммануэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок. Его поддерживает созданное им движение «Вперёд, Республика!». Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен, заявлена ультраправой партией «Национальное объединение».
Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.
Отдать свой голос за одного из кандидатов имеют право 48,7 млн французов, для них работают более 70 тысяч избирательных участков по всей стране.
В большинстве коммун Франции выборщики смогут прийти на избирательные участки до 19:00 по местному времени (20:00 мск). В крупнейших городах — Париже, Лилле, Бордо, Марселе и Тулузе — голосование завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
NEWS.ru следит за ходом голосования.
Выступление перед своими активистами Эммануэля Макрона
Global Look Press
Голосование Марин Ле Пен - Национальный кандидат Объединения в первом туре президентских выборов 2022 года
IMAGO/JB Autissier/Global Look Press
Эммануэль Макрон выступает на сцене с речами, а его сторонник держит плакат с лозунгами кампании «Avec vous (с вами)» в Марселе
Laurent Coust/Global Look Press
Франция, 21 апреля - последний предвыборный митинг кандидата от Национального объединения Марин Ле Пен во время президентских выборов
Vincent Isore/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует толпу во время предвыборного визита в Сен-Дени, к северу от Парижа
Rit Heize/Global Look Press
21 апреля - последний предвыборный митинг кандидата от Национального объединения Марин Ле Пен во время президентских выборов
Vincent Isore/Global Look Press
22 апреля 2022 года, Фижак: последняя встреча Эммануэля Макрона в Фижаке в Лоте
Panoramic/Global Look Press
Кандидат от французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен принимает участие в предвыборном митинге в Аррасе
Sebastien Courdji/Global Look Press
Встреча Эммануэля Макрона в Марселе
IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press
Дебаты Макрона и Ле Пен
youtube.com
Марин Ле Пен
IMAGO/JB Autissier/Global Look Press