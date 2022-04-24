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Повтор 2017 года: во Франции проходит второй тур президентских выборов
Европа

Повтор 2017 года: во Франции проходит второй тур президентских выборов

13:11, 24 апреля 2022
Фото: youtube.com
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В 8:00 по парижскому времени во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.

Гражданам Франции нужно выбрать между двумя кандидатами. Нынешний лидер страны Эммануэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок. Его поддерживает созданное им движение «Вперёд, Республика!». Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен, заявлена ультраправой партией «Национальное объединение».

Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.

Отдать свой голос за одного из кандидатов имеют право 48,7 млн французов, для них работают более 70 тысяч избирательных участков по всей стране.

В большинстве коммун Франции выборщики смогут прийти на избирательные участки до 19:00 по местному времени (20:00 мск). В крупнейших городах — Париже, Лилле, Бордо, Марселе и Тулузе — голосование завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

NEWS.ru следит за ходом голосования.

Выступление перед своими активистами Эммануэля Макрона

Global Look Press

Голосование Марин Ле Пен - Национальный кандидат Объединения в первом туре президентских выборов 2022 года

IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Эммануэль Макрон выступает на сцене с речами, а его сторонник держит плакат с лозунгами кампании «Avec vous (с вами)» в Марселе

Laurent Coust/Global Look Press

Франция, 21 апреля - последний предвыборный митинг кандидата от Национального объединения Марин Ле Пен во время президентских выборов

Vincent Isore/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует толпу во время предвыборного визита в Сен-Дени, к северу от Парижа

Rit Heize/Global Look Press

21 апреля - последний предвыборный митинг кандидата от Национального объединения Марин Ле Пен во время президентских выборов

Vincent Isore/Global Look Press

22 апреля 2022 года, Фижак: последняя встреча Эммануэля Макрона в Фижаке в Лоте

Panoramic/Global Look Press

Кандидат от французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен принимает участие в предвыборном митинге в Аррасе

Sebastien Courdji/Global Look Press

Встреча Эммануэля Макрона в Марселе

IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press

Дебаты Макрона и Ле Пен

youtube.com

Марин Ле Пен

IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

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