Пострадали, но поддержим: Латвия призвала ужесточить антироссийские санкции Премьер Латвии: Балтия пострадала от санкций против РФ, но поддерживает введение новых

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Страны Балтии больше других европейских государств прострадали от последствий санкций в отношении России, но продолжают выступать за усиление давления на Москву. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньс. Он отметил, что своим примером прибалты показывают, что не следует бояться поддерживать Украину. Слова политика приводит объединенный новостной портал радио и телевидения Латвии lsm.lv.

Из всех государств Европы именно страны Балтии сильнее и быстрее всего экономически пострадали от этих санкций, но это не снизило нашего намерения помочь Украине и требовать санкций в отношении РФ и Белоруссии. Мы на собственном примере показали, что не надо бояться и что важнее поддержать Украину, а не думать о кратковременном благе, оставляя какие-то связи с РФ открытыми, — сказал Кариньш.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США хотят истощить запасы валюты в РФ, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики. По его словам, именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, которые призваны спровоцировать дефолт.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что в Евросоюзе намерены конфисковывать активы российских бизнесменов и компаний на основании обвинений в обходе санкций. По его словам, вопрос будет обсуждаться на встрече Совета ЕС на уровне глав МВД.

Также в Еврокомиссии рассказали о подготовке директивы, которая определяет список «преступных» действий по обходу санкций. Документ позволит избавиться от имеющихся лазеек и поможет в удержании тех, кто нарушает антироссийские ограничительные меры ЕС.