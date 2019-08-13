https://static.news.ru/photo/442e9bae-bdef-11e9-bfbd-fa163e074e61_660.jpgКарен ПирсФото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании при всемирной организации Карен Пирс.
Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своё гражданство, — цитирует постпреда Британии ТАСС.
И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на этот счёт заметил, что Карен Пирс обладает «устаревшей информацией».
На территории нашей страны нет никакого вооружённого конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно, — считает Полянский.
Как писал News.ru, власти Украины планируют помешать иностранным и российским судам заходить в порты Крыма. Для этого украинская организация «Госгидрография» предложила создать морской режимный район вокруг полуострова.