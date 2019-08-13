https://static.news.ru/photo/442e9bae-bdef-11e9-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Карен Пирс Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании при всемирной организации Карен Пирс.

Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своё гражданство, — цитирует постпреда Британии ТАСС .

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на этот счёт заметил, что Карен Пирс обладает «устаревшей информацией».

На территории нашей страны нет никакого вооружённого конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно, — считает Полянский.

Как писал News.ru, власти Украины планируют помешать иностранным и российским судам заходить в порты Крыма. Для этого украинская организация «Госгидрография» предложила создать морской режимный район вокруг полуострова.