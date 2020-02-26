https://static.news.ru/photo/6a066cd2-5898-11ea-8444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Davide Di Lalla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отдыхавшие в отеле H10 Costa Adeje Palace на испанском острове Тенерифе туристы проведут в изоляции 14 дней. Ранее медики выявили заражение коронавирусом у остановившегося в гостинице итальянца, его жены и ещё двух путешественников.

Врачи измеряют температуру постояльцев отеля. В общей сложности в здании размещены около тысячи человек, в том числе супруги из России.

Состояние инфицированных оценивается как хорошее, уточняет El Pais.

Как писал NEWS.ru, заразившийся COVID-19 турист из итальянского региона Ломбардия решил пройти тест на наличие вируса нового типа в организме, так как сам является врачом по профессии и нашёл у себя симптомы заражения, в частности лихорадку.