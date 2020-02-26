Отдыхавшие в отеле H10 Costa Adeje Palace на испанском острове Тенерифе туристы проведут в изоляции 14 дней. Ранее медики выявили заражение коронавирусом у остановившегося в гостинице итальянца, его жены и ещё двух путешественников.
Врачи измеряют температуру постояльцев отеля. В общей сложности в здании размещены около тысячи человек, в том числе супруги из России.
Состояние инфицированных оценивается как хорошее,
Как писал NEWS.ru, заразившийся COVID-19 турист из итальянского региона Ломбардия решил пройти тест на наличие вируса нового типа в организме, так как сам является врачом по профессии и нашёл у себя симптомы заражения, в частности лихорадку.
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