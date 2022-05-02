Посольство Венгрии возобновило работу в Киеве

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Посольство Венгрии возобновило свою работу в Киеве, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) глава венгерского МИД Петер Сийярто. В последнее время венгерская дипмиссия работала не в Киеве, а во Львове из-за соображений безопасности.

Переезд был выполнен в минувшие выходные дни, и сейчас посольство возобновило свою работу в Киеве, — сказал Сийярто.

В январе — феврале 2022 года ещё до начала военной спецоперации России многие страны эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала специальной операции.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны вернуть посольства. После этого Евросоюз и некоторые западные страны возобновили дипломатическое присутствие в Киеве.

Американское посольство также в скором времени возобновит свою работу в Киеве, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. Дипмиссия в течение нескольких недель начнёт работать во Львове, а в украинскую столицу вернётся в конце мая.