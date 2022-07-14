Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

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Посольство США в Киеве попросило американских граждан, находящихся на Украине, в срочном порядке покинуть страну по соображениям безопасности. Представители посольства указали, что ситуация остается непредсказуемой и может усугубиться «без заблаговременного предупреждения».

Посольство США призывает американских граждан на Украине задуматься о выезде из страны на коммерческом или любом доступном частном транспорте. <...> Граждане США, желающие покинуть Украину, могут выбрать подходящий вариант из списка коммерческих рейсов из любого международного аэропорта страны, — говорится в распространенном дипмиссией предупреждении.

18 мая Посольство США в Киеве вновь заработало после трёхмесячного перерыва на фоне начала военной спецоперации РФ на Украине, заявил пресс-атташе США на Украине Даниэль Лангенкамп. По его словам, в ближайшее время на украинскую территорию прибудет небольшое число американских дипломатов. Американское диппредставительство закрылось 14 февраля, за 10 дней до начала специальной операции России.