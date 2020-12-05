Посольство США в ФРГ призвало наложить мораторий на «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

По словам исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл, данное решение стало сигналом, что Евросоюз более не станет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России». Дипломат заверила, что «Северный поток — 2» является «политическим инструментом», который направлен на «обход Украины и разделение Европы», пишет Handelsblatt.

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG 5 декабря должен возобновить прокладку магистрали. Ожидается, что для этой цели будет использоваться судно «Академик Черский».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что трубоукладчик России «Фортуна» утром направился в сторону стройки трубопровода «Северный поток — 2», однако вечером он развернулся и пошёл в противоположную сторону.

В настоящий момент судно находится в 26 км от немецкого порта Висмар, откуда оно вышло.