https://static.news.ru/photo/81a2545e-4d9a-11ea-a59b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Предложение президента Латвии Эгилса Левитса увеличить количество телепрограмм на языках Евросоюза, сократив объём вещания на русском языке, является проявлением цензуры. Об этом заявили в российском посольстве.

Происходящее в Республике там назвали теорией абсурда. В дипмиссии указали на то, что значительную часть населения Латвии, не спрашивая их мнения, хотят «принудительно лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради якобы укрепления в стране демократии и плюрализма мнений».

Доисторическое мышление не в состоянии понять, что в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны, — сказано в сообщении диппредставительства.

Незадолго до этого президент страны направил в Сейм предложение внести изменения в закон о СМИ. Он предложил расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%. В качестве обоснования этого политик указал необходимость «укрепить информационное пространство Латвии».

По данным ТАСС, в Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население.

Ранее в Польше, как писал NEWS.ru, неизвестные с лозунгом «Польша для поляков» избили группу общавшихся на русском языке граждан Украины, Польши и Белоруссии в городе Торунь.