Европа

У всех свои герои: посольство РФ ответило на снос памятника Коневу в Праге

18:58, 04 мая 2020 23
Фото: Cihla Radek/CTK/Global Look Press

Установка, равно как и снос любых памятников, — внутреннее дело любого государства, граждане которого сами выбирают своих героев. Тем не менее это отчётливо показывает симпатии и антипатии политических элит, сказано в заявлении посольства России в Чехии.

Так в дипмиссии прокомментировали демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу и установку скульптуры с мемориальной доской в память о солдатах Русской освободительной армии (РОА), известных как власовцы.

О том, на чьей стороне симпатии некоторых политических сил в современной Чехии, наглядно свидетельствуют снос памятника освободителю Праги, её почётному гражданину маршалу Ивану Степановичу Коневу, и установка мемориальной доски пособникам военных преступников (подразделения власовцев входили в состав СС) накануне 75-летия освобождения Чехословакии от нацизма, — сказано в заявлении российского посольства.

Там отметили, что такие действия — явная уступка тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны.

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Скульптуру советского военачальника демонтировали 3 апреля по решению совета муниципалитета Прага-6. Монумент простоял в чешской столице с 1980 года.

Сразу после этого Министерство иностранных дел России инициировало передачу монумента Коневу, однако переговоры пока не начались. Статуя отправлена в хранилище чешского Музея памяти XX века.

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершённом публично, писал NEWS.ru.

Вместе с тем 30 апреля в районе Ржепорые, расположенном в округе Прага-13, были установлены мемориальная доска и памятник солдатам РОА в виде танка под немецкой каской. В боях за освобождение города, как считается, погибли 300 власовцев, которые на переломном этапе Второй мировой войны решили прийти на помощь местным жителям.

Однако определяющую роль сыграла Пражская операция, в которой в начале мая 1945 года участвовали войска под командованием Конева. В ходе наступления от немецких войск были освобождены Прага и вся Чехословакия. В боях погибли более 11 тысяч красноармейцев.

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