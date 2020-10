Посол Румынии отозван из Белоруссии

По словам Ауреску, Минск должен понять, что давление на страны ЕС на дипломатическом уровне «не помогает диалогу и не приносит положительных результатов».

We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania & Poland. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results. @RauZbigniew @LinkeviciusL