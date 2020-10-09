Посол Румынии отозван из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/eb24512c-0a2b-11eb-a88f-fa163e074e61_660.jpg Богдан Ауреску Фото: Bogdan Aurescu/twitter.com

Румыния отозвала своего посла из Белоруссии Виорела Мокану для консультации. Об этом сообщил глава румынской дипломатии Богдан Ауреску.

Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей, — написал он Twitter.

По словам Ауреску, Минск должен понять, что давление на страны ЕС на дипломатическом уровне «не помогает диалогу и не приносит положительных результатов».

We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania & Poland. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results. @RauZbigniew @LinkeviciusL — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 9, 2020

В начале октября Белоруссия отозвала своих послов из Литвы и Польши. Власти республики предложили Вильнюсу и Варшаве сделать то же самое, а также сократить число своих дипломатов до 14 и 18 соответственно. В Польше пообещали дать ответ на столь «недружественный жест» Минска.

Ранее NEWS.ru писал, что в знак солидарности с Литвой и Польшей своего посла из Белоруссии отозвала Чехия. Аналогичным образом поступили Латвия и Эстония.