Посол России в Белграде назвал опасной ситуацию вокруг Косова

Ситуация вокруг Косова накаляется и развивается по очень опасному сценарию, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Звезда». Он добавил, что в любой момент может произойти провокации.

Ситуация действительно накаляется, развивается по очень и очень опасному сценарию. Провокация может быть любая, — сказал он.

По словам дипломата, сейчас между Сербией и непризнанным Косовом имеет место прямое противостояние. Так, непризнанная республика наращивает свое силовое присутствие.

Разумеется, та задача, которая поставлена перед Приштиной и которая разрешена Западом, а именно постановка под контроль сербонаселенных районов Косова, она осуществляется, — резюмировал Боцан-Харченко.

Ранее миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. По информации портала, к КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в свою очередь обвинил Россию в эскалации конфликта между его республикой и Сербией. Он считает, что действия Москвы связаны с «неудачами» в рамках специальной военной операции на Украине. Курти выразил обеспокоенность, что ситуация может сложиться в пользу российского президента Владимира Путина. Премьер также уточнил, что РФ и Сербия в прошлом году провели 104 совместных военных учения.