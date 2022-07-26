Посол России обвинил Афины в разрушении отношений с Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время у России и Греции нет никаких двусторонних отношений. Причиной их разрушения стала политика Афин, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Греции Андрей Маслов.

С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, — сказал дипломат.

По его словам, весь массив отношений, накопленный сторонами за многие десятилетия, все контакты обнулились в считанные дни.

Дипломат добавил, что граждане Греции стали чаще критиковать правительство страны за разрушение отношений с Россией. При этом они делают акцент на том, что Москва ничего плохого Афинам никогда не делала, в том числе и в последнее время.

Ранее сообщалось, что правительство России расширило перечень недружественных стран. В него были включены Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.

В соответствии с указом президента России, этим странам ограничат возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории РФ. В частности, за Грецией закрепят лимит в 34 человека.