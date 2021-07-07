16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Посол Италии надеется на отсутствие новых санкций ЕС в отношении России

02:13, 08 июля 2021
Фото: Zheng Huansong/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Посол Италии в России Паскуале Терраччано надеется, что Евросоюз не станет вводить новые санкции в отношении России. Об этом пишут «Известия».

Дипломат пояснил, что речь идёт в первую очередь о гипотезах, прорабатываемых Еврокомиссией.

Если действительно произойдут какие-то новые кризисные эпизоды в отношениях с Российской Федерацией, тогда эти гипотезы могут быть приняты к рассмотрению, но в любом случае я надеюсь, что между ЕС и Россией может возобновиться содержательный диалог, — сказал Терраччано.

В 2014 году Евросоюз ввёл санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма с РФ. 

Ранее сообщалось, что венгерский закон против пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних является «отвратительным», считают в Евросоюзе. Брюссель предложил ввести санкции против Будапешта.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео