Посол Италии надеется на отсутствие новых санкций ЕС в отношении России

Посол Италии в России Паскуале Терраччано надеется, что Евросоюз не станет вводить новые санкции в отношении России. Об этом пишут «Известия».

Дипломат пояснил, что речь идёт в первую очередь о гипотезах, прорабатываемых Еврокомиссией.

Если действительно произойдут какие-то новые кризисные эпизоды в отношениях с Российской Федерацией, тогда эти гипотезы могут быть приняты к рассмотрению, но в любом случае я надеюсь, что между ЕС и Россией может возобновиться содержательный диалог, — сказал Терраччано.

В 2014 году Евросоюз ввёл санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма с РФ.

Ранее сообщалось, что венгерский закон против пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних является «отвратительным», считают в Евросоюзе. Брюссель предложил ввести санкции против Будапешта.