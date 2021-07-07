Посол Италии надеется на отсутствие новых санкций ЕС в отношении России
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:13, 08 июля 2021
Фото: Zheng Huansong/Global Look Press
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Посол Италии в России Паскуале Терраччано надеется, что Евросоюз не станет вводить новые санкции в отношении России. Об этом пишут «Известия».
Дипломат пояснил, что речь идёт в первую очередь о гипотезах, прорабатываемых Еврокомиссией.
Если действительно произойдут какие-то новые кризисные эпизоды в отношениях с Российской Федерацией, тогда эти гипотезы могут быть приняты к рассмотрению, но в любом случае я надеюсь, что между ЕС и Россией может возобновиться содержательный диалог, — сказал Терраччано.
В 2014 году Евросоюз ввёл санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма с РФ.
Ранее сообщалось, что венгерский закон против пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних является «отвратительным», считают в Евросоюзе. Брюссель предложил ввести санкции против Будапешта.