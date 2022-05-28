Посол Антонов поздравил Киссинджера с 99-летием Посол РФ Антонов в поздравлении Киссинджеру оценил его стратегическую дальновидность

Генри Киссинджер / Фото Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов поздравил экс-госсекретаря США Генри Киссинджера с 99-летием. В своём поздравлении российский дипломат высоко оценил стратегическую дальновидность американского политического ветерана. Текст поздравления распространило посольство РФ.

Уважаемый доктор Киссинджер, примите мои самые сердечные поздравления по случаю вашего 99-летия! Вы — истинный гигант среди дипломатов и политиков по всему миру. <...> Посольство России высоко ценит вашу выдающуюся стратегическую дальновидность и внимательно следит за всеми вашими публичными выступлениями, — говорится в тексте поздравления.

Российский посол также пожелал Киссинджеру крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.

Генри Киссинджер родился в Германии в 1923 году. В 1938 году семья, спасаясь от нацистов, эмигрировала в США. Будущий госсекретарь принимал участие во Второй мировой войне в составе американской армии. В 1969–1975 годах занимал должность советника по национальной безопасности США, в 1973–1977 годах являлся государственным секретарём США. Лауреат Нобелевской премии мира 1973 года.

Несколько дней назад Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми.

Такая позиция вызвала недовольство на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром», а президент Владимир Зеленский заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы. В результате ветеран американской дипломатии был внесён в базу сайта «Миротворец». В описании он указывается как принимавший участие «в информационной спецоперации России» и шантаже.