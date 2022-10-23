Последнее письмо Джона Леннона ушло с торгов за $64 тысячи

Фото: Bob Whittaker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Леннон

Последнее письмо Джона Леннона продано на аукционе за $64 тысячи. Оно было написано музыкантов своему бухгалтеру Барри Николсу и датировано 8 декабря 1980 года, сообщает NME.

Леннон написал его за несколько часов до своей смерти. Текст письма касается назначения музыкантом троих доверенных для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации, управляющей мультимедийными вопросами The Beatles. Сама группа перестала существовать в 1970- м году и с тех пор все вопросы решались именно корпорацией.

То самое собрание, о котором идет речь, прошло в Лондоне спустя девять дней после гибели Леннона. Торги были объявлены 5 октября, они длились 17 дней. Покупатель предпочел остаться неизвестным.

В прошлом месяце был продан с молотка дом Леннона в Ливерпуле, а в августе с аукциона продали гневное письмо музыканта Полу Маккартни.

Ранее сообщалось, что в США Марку Чепмену, убийце музыканта, композитора, участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона, в очередной раз отказали в условно-досрочном освобождении. Это произошло уже в 12-й раз.