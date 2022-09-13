Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении AP: убийце Джона Леннона Марку Чепмену в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

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В США Марку Чепмену, убийце музыканта, композитора, участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона, в очередной раз отказали в условно-досрочном свобождении. Это произошло уже в 12-й раз. Информацию передает агентство Associated Press со ссылкой на исправительные учреждения в штате Нью-Йорк.

По данным агентства, Чепмен предстал перед комиссией по УДО в конце августа. Ожидается, что транскрипт заседания комиссии будет сформирован позже.

Ранее Чепмен направлял прошение об условно-досрочном освобождении в 2020 году. Следующее пдобное слушание может состояться в 2024 году.

Убийство Джона Леннона произошло восьмого декабря 1980 года. Преступник пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии Hit Factory в Нью-Йорке. Спустя 25 минут врачи сообщили о смерти Леннона. Он умер от потери крови.

При этом Чепмен не пытался покинуть место происшествия. Полиция застала его за чтением книги Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Известно, что до преступления убийца лечился от депрессии и несколько раз пытался покончить с собой. Позднее Чепмен признался, что также замышлял убийства Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди.

Чепмен был признан вменяемым. Его приговорили к пожизненному заключению с правом прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

Ранее сообщалось, что сын Джона Леннона Джулиан впервые исполнил культовую песню отца Imagine на благотворительном концерте. Своим поступком 59-летний певец нарушил однажды данное обещание.