Бывший президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователи решили допросить его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении активов телеканала «Прямий».
У здания ГБР собрались сторонники и противники политика. Между ними завязалась словесная перепалка, сообщает «
Ранее, как писал News.ru, Порошенко приходил на допрос по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацком». После этого на него была совершена попытка нападения.
В общей сложности экс-лидер страны фигурирует в 11 уголовных делах. Ранее ГБР начало расследование по факту возможного незаконного пересечения границы Порошенко по поддельным документам.