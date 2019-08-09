https://static.news.ru/photo/de6b2c42-bcd6-11e9-b37a-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователи решили допросить его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении активов телеканала «Прямий».

У здания ГБР собрались сторонники и противники политика. Между ними завязалась словесная перепалка, сообщает « Громадське ».

Ранее, как писал News.ru, Порошенко приходил на допрос по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацком». После этого на него была совершена попытка нападения.

В общей сложности экс-лидер страны фигурирует в 11 уголовных делах. Ранее ГБР начало расследование по факту возможного незаконного пересечения границы Порошенко по поддельным документам.