Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом уголовного дела о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное бюро расследований (ГБР).
Действительно открыто открытое производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений, — заявила пресс-секретарь ГРБ Анжелика Иванова.
Как ранее писал NEWS.ru, в соцсетях появилось видео, на котором Петра Порошенко забросали яйцами во время акции украинской оппозиции «Красные линии для Зе» в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже 9 декабря.
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