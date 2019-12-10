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Закрытие сайта «Миротворец», на котором публиковалась информация о «врагах страны», может быть связано с изменениями в самом обществе Украины. Дело в том, что государство, в котором поощряется деятельность таких порталов, не может заслуживать уважения. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, закрытие «Миротворца» в первую очередь важно для самой Украины. Не исключено, отмечает Морозов, что прекращение работы портала может быть связано с тем, что президент страны Владимир Зеленский...