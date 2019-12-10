Пётр Порошенко Пётр Порошенко Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом уголовного дела о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное бюро расследований (ГБР).

Действительно открыто открытое производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений, — заявила пресс-секретарь ГРБ Анжелика Иванова.

Как ранее писал NEWS.ru, в соцсетях появилось видео, на котором Петра Порошенко забросали яйцами во время акции украинской оппозиции «Красные линии для Зе» в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже 9 декабря.

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