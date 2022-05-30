Помощник Кадырова назвал главную цель чеченцев на Украине Помощник главы Чечни Алаудинов назвал «батальон шейха Мансура и Дудаева» целью номер один

Фото Виктор Антонюк/РИА Новости

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил провести встречу членам батальона Джохара Дудаева, который, по некоторым сведениям, может находиться в районе Северодонецка. Он подчеркнул, что они являются «целью номер один», пишет РИА Новости. Алаудинов рассказал, что неоднократно получал данные о том, что батальон Дудаева находился на той стороне.

Мы говорим о так называемом батальоне Джохара Дудаева, как они себя называют, в котором всего лишь семь человек, насколько я знаю. Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне на стороне украинских войск будет, но если он там есть, он является нашей «целью номер один», и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить, — сказал Алаудинов журналистам.

По его словам, спецподразделение «Ахмат» находится в районе Северодонецка, а также в самом городе, и предложил членам «батальона Дудаева» назвать свое месторасположение.

Я предлагаю этим людям, если у них есть такой батальон, пусть они подойдут хотя бы к одной позиции и проявят себя. Если они скажут также, как я сейчас говорю, где они находятся, я могу дать слово, что я туда пойду однозначно. Для нас это вопрос чести, и мы их найдем однозначно, — сказал Алаудинов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее пообещал выплатить $1 млн за информацию о местонахождении на Украине батальонов имени шейха Мансура и Джохара Дудаева. Представители этих формирований обещали помочь украинцам в борьбе против российских войск в рамках спецоперации.