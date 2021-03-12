Поляков удивила причина высылки из Познани российского дипломата

https://static.news.ru/photo/1cd3501e-831d-11eb-9b4c-96000091f725_660.jpg Фото: Stanisław Żaryn/facebook.com

В Польше пользователи Сети активно осуждают высылку российского консула из Познани. По данным властей, дипломат создавал эпидемиологическую угрозу из-за посещения общественных мест после получения положительного теста на COVID-19.

Читатели польского портала Interia высказали предположение, что если бы это был не российский, а американский консул, то его наверняка бы оставили. В связи с этим в Сети призвали власти пересмотреть текущий политический курс, утверждая, что скоро «Польша станет страной, окружённой врагами, и поляки сами в этом виноваты».

Ранее утверждалось, что безопасности Польши угрожает одна разведывательная рота, переброшенная в Калининградскую область, а сейчас, оказывается, достаточно одного консула, — цитирует РИА Новости одного из пользователей.

Как сообщал NEWS.ru, в феврале консула России в Познани выслали из Польши в ответ на аналогичную высылку польских дипломатов из РФ. Тогда российская сторона обвинила иностранцев в участии в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жаринак позднее объяснил, что российский консул был выслан из Польши, так как был заражён коронавирусом, но не изолировался. По его словам, жена дипломата получила положительный результат теста на COVID-19 18 февраля, а спустя три дня аналогичные анализы получил он сам и его дочь. При этом он покидал место жительства и нарушал режим самоизоляции.