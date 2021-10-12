Польский политик сделал прогноз по выходу страны из ЕС

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) не выведет страну из Евросоюза и не сможет выторговать приемлемые условия для этого. Таким прогнозом поделился депутат сейма республики, лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке, передаёт РИА Новости.

80% или 75% поляков не хотят выхода из Евросоюза. Так что никто серьёзно не отважится рассуждать о выходе, — сказал политик.

По мнению Корвина-Микке, правящая и оппозиционная партии играют на теме возможности выхода из ЕС с целью оказать влияние на электорат конкурентов.

Они знают, что не смогут этого сделать. Во-первых, нужно уметь выторговать условия выхода из Евросоюза. Англичане — сумели, а они — не смогут. А во-вторых, начнутся такие протесты, что их сметут, — подчеркнул депутат.

Он уверен, что тему так называемого Полэкзита искусственно соединяют с решением Конституционного суда Польши по поводу противоречий конституционного права страны и ЕС. По словам политика, и правящая, и оппозиционная силы, вероятно, неверно трактовали решение.

Это решение говорит, что конституция вступает в противоречие с правом Европейского союза, но не говорит, кто имеет приоритет. Обе стороны — как «Право и справедливость», так и «Гражданская платформа», скорее всего, не поняли решения, — сказал он.

Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. Это произошло на фоне нескольких вердиктов суда ЕС, осудившего действия властей страны. Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение КС Польши атакой на ЕС. Он также допустил выход Варшавы из Евросоюза. В свою очередь глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн указал на «игру с огнём» польского руководства.