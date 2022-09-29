Польский министр удалил свою благодарность США за повреждение «СП» Бывший глава МИД Польши Сикорский удалил из Twitter благодарность США за повреждение «СП»

Фото: Tytus Żmijewski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Радослав Сикорский

Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский удалил из Twitter свое заявление с благодарностью в адрес США за повреждение труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Никаких комментариев с его стороны на это счет не поступало.

29 сентября Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода «Северный поток» в своем аккаунте, сопроводив запись фотографией с места аварии и хэштегом #Nordstream и надписью «Спасибо, США». В аккаунте политика в социальной сети такой запись теперь нет.

Ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие Белого дома во взрывах на «Северных потоках». Журналист напомнил, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в Январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».

Журналист также указал на заявление Сикорского, который сразу после взрывов поблагодарил США за произошедшее. По словам Карлсона, если участие администрации Байдена в этом инциденте подтвердится, то это может стать поводом для начала прямого противостояния Москвы с Вашингтоном.

Фото: twitter.com

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова бывшего министра иностранных дел Польши можно трактовать как официальное заявление о теракте.