Польские пограничники обвинили силовиков Белоруссии в использовании лазеров

Белорусские силовики на границе ослепляют польских солдат лазерными лучами, сообщила официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Sputnik Ближнее зарубежье», видно, как с белорусской стороны на польских пограничников периодически направляют лазер.

Белорусские службы пользуются лазером, который направляют в нашу сторону. Мы не знаем мощности этого лазера. Возможно, он может повредить зрению, – отметила Зданович.

Она добавила, что использование лазера Польша расценивает как провокацию и будет добиваться от Белоруссии прекращения подобных действий.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы. В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал ситуацию на белорусско-польской границе, куда близлежащие страны начали стягивать военную технику, накалённой. По словам дипломата, малейшая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагедии.