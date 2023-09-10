Польская оппозиция пригрозила судом президенту в случае победы на выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупнейшая оппозиционная коалиция Польши «Гражданская платформа» пообещала привлечь к трибуналу президента, премьер-министра и других государственных чиновников в случае своей победы на будущих выборах в парламент, сообщает РИА Новости. Эта мера значится в качестве одного из пунктов представленной предвыборной программы объединения. Парламентские выборы в стране назначены на 15 октября.

Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры и национального наследия), — указано в предвыборной программе Гражданской платформы«.

Также оппозиция обещает потребовать у прокуратуры привлечь ряд чиновников к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления. К числу потенциальных фигурантов расследований относится председатель правления энергетического концерна Orlen Даниель Обайтка.

Кроме того, «Гражданская платформа» обещала обнародовать списки лиц, незаконно подвергавшихся прослушке и имена тех, кто выдавал санкции на прослушивания граждан.

Согласно социологическим опросам, в настоящее время «Гражданская платворма» на 10% отстает от правящей партии «Право и справедливость», но и последняя с рейтингом 35% пока не имеет шансов единолично сформировать правительство.

Ранее в польском городе Легионово депутатскую приемную министра обороны Мариуша Блащака забросали камнями. По предварительной информации, инцидент мог быть связан с обострением предвыборной борьбы между правящей партией «Право и справедливость», влиятельным членом которой является Блащак, и оппозицией.