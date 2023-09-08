Приемную министра обороны Польши забросали камнями В Польше забросали камнями депутатскую приемную министра обороны Мариуша Блащака

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В польском городе Легионове депутатскую приемную министра обороны Мариуша Блащака забросали камнями, сообщает Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на представителя местной администрации Лукаша Кудлицкого. На место происшествия направили следственную группу и патруль.

Минувшей ночью, разбив стекло, в депутатскую приемную министра Мариуша Блащака в Легионове были брошены булыжник и кирпич, — сказал Кудлицкий.

Агентство отмечает, что, по предварительной информации, инцидент мог быть связан с обострением предвыборной борьбы между правящей партией «Право и справедливость», влиятельным членом которой является Блащак, и оппозицией. Парламентские выборы запланированы на 15 октября.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основная проблема Польши — сумасшедшие у власти. По его словам, президент страны Анджей Дуда и его партия «Право и справедливость» пытаются поднять свои рейтинги перед парламентскими выборами путем выдуманной внешней угрозы на границе с Белоруссией, куда были стянуты 10 тысяч польских военных.

Он отметил, что проамериканская политика страны негативно повлияла на рейтинг партии Дуды. По последним опросам, за нее готовы проголосовать 33% поляков. Не получила поддержки у избирателей и политика Польши в отношении Украины.