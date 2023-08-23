Володин назвал польские власти сумасшедшими Володин: в Польше хотят поднять рейтинги правящей партии через «внешнюю угрозу»

Фото: ГД РФ

Вячеслав Володин

Основная проблема Польши — сумасшедшие у власти, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент страны Анджей Дуда и его партия «Право и справедливость» пытаются поднять свои рейтинги перед парламентскими выборами путем выдуманной внешней угрозы на границе с Белоруссией, куда были стянуты 10 тысяч польских военных.

Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии. <...> Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши, — написал Володин.

Он отметил, что проамериканская политика страны негативно повлияла на рейтинг партии Дуды. По последним опросам, за нее готовы проголосовать 33% поляков. Не получила поддержки у избирателей и политика Польши в отношении Украины.

Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша намерена и дальше наращивать военное присутствие на границе с Белоруссией. На совещании с военными глава ведомства заявил, что таким образом Варшава рассчитывает «сдержать агрессора». Он также уточнил, что соответствующее решение является его личным.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинял ЧВК «Вагнер» в попытках дестабилизировать восточный фланг НАТО. По его словам, бойцы переодеваются в нелегальных мигрантов и пытаются проникнуть в страну для совершения диверсионных актов.