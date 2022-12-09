Польша захотела построить электронный барьер на границе с Россией

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Власти Польши планируют построить на границе с Россией электронное заграждение на сумму 82 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что для этих целей служба погранохраны уже подписала договор с подрядчиком на строительство заграждения. Подрядчиком проекта выступила компания TELBUD, которая базируется в Познани.

Протяженность заграждения составит 199 километров. Ожидается, что оно охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства, — сказано в публикации.

В польском пограничном ведомстве добавили, что в рамках проекта будут использованы датчики, которые способны различать физические характеристики объектов. По словам силовиков, данная система обеспечит комплексную ситуационную картину независимо от погодных условий.

Берлин и Варшава договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Польши, ранее сообщил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. Он добавил, что в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте будущего размещения, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.