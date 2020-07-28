Польша вышла из соглашения о борьбе с насилием в отношении женщин

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Польша отказалась соблюдать условия, прописанные в конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин. Министр юстиции Збигнев Зебро объяснил это тем, что страна и так соблюдает все стандарты в этой области и не нуждается во внешнем влиянии.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с порталом «Невские новости» объяснил , что решение о выходе из конвенции обусловлено консервативными взглядами правящей партии.

Польша — это единственная страна Европы, которая сейчас полностью привержена католичеству в самом каноничном виде. А католическая версия христианства больше молчит, чем говорит о равном статусе мужчин и женщин. В Варшаве всё больше ощущают, что модель регулирования на базе либеральных ценностей, которую продвигает Брюссель, не нужна стране, — отметил учёный.

Варшава запустила процесс выхода из соглашения 27 июля 2020 года, однако в правящих кругах страны этот вопрос обсуждался с 2015 года. Центристская партия «Гражданская платформа» выступала в поддержку соглашения, сменившая её в качестве правящей партии «Право и справедливость» отстаивала противоположные взгляды.

Российский учёный посчитал, что среди стран ЕС вряд ли найдётся та, что последует за Варшавой в этом вопросе. По его словам, подобный подход близок Венгрии, однако Будапешт не рискнёт продемонстрировать Евросоюзу настолько радикальную позицию.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала решение Варшавы значительным откатом в вопросе защиты женщин от насилия. Организация выражает тревогу по поводу выхода Польши из конвенции.

Документ, о котором идёт речь, одобрили все 47 государств — членов Совета Европы в 2011 году. Польша подписала конвенцию в 2012 году, а ратифицировала в 2015-м. Соглашение оговаривает стандартные процедуры по предотвращению насилия в отношении женщин, обеспечению их безопасности и уголовному преследованию практикующих насилие лиц.

Ранее власти Польши приняли решение отменить сроки давности по преступлениям, совершённым членами компартии, передавал NEWS.ru.