В Польше задумались о принятии «Северного потока — 2»

Достройка газопровода «Северный поток — 2» является решённым вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров Польши Петр Мюллер. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Польше придётся принять как данность факт, что «Северный поток — 2» будет завершён. Кроме того, Мюллер выразил огорчение тем фактом, что Берлин не проявил солидарности с Варшавой в обеспечении энергетической безопасности.

К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная, — добавил политик.

Российский газопровод представляет собой две нитки общей протяжённостью 2,4 тысячи километров (каждая нитка — 1,2 тысячи км). Они протянуты от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда, общая мощность «Северного потока — 2» после введения в эксплуатацию составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее оператор Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток — 2» практически полностью построен, степень выполнения работ оценивается в 99%.