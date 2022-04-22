Польша расторгнет контракты на поставку российской нефти

Польша планирует расторгнуть заключённые ранее контракты на поставку российской нефти, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский в эфире радиостанции Wnet. Он отметил, что НПЗ Польши понесут от такого шага убытки, поскольку 60% нефти они получают из России.

Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально, — сказал Наимский.

Он отметил, что на сегодняшний день НПЗ в Гданьске и Плоцке в год перерабатывают в среднем 26–27 млн тонн нефти, из них примерно 60% приходится на нефть, приобретаемую в России. По словам Наимского, польские НПЗ, отказавшись от российских энергоресурсов, понесут убытки.

Это, конечно, будет дорого, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать источник нефти, приведёт к тому, что цена временно по крайней мере вырастет, — сказал он.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский ранее заявил, что Варшава в ближайшие месяцы запретит поставки газа и угля из России. По его словам, власти страны готовы пойти на такой шаг, даже если в Евросоюзе решат по-другому.

В свою очередь Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель констатировал неготовность союза вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из РФ. Он отметил, что сразу несколько стран — участниц Евросоюза пригрозили заблокировать такое решение в случае его вынесения на голосование.