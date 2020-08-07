Польша продлила запрет на авиасообщение с 45 странами

https://static.news.ru/photo/46b76c52-d8b5-11ea-8d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Польши решило продлить до 25 августа запрет на авиасообщение с 45 странами в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Из-за риска распространения вируса SARS CoV-2 возникла необходимость воспользоваться правом ввести необходимые для безопасности Польши запреты в сфере авиасообщения, чтобы минимизировать угрозу для здоровья населения, — говорится в распоряжении.

Документ вступит в силу после 11 августа. В чёрный список попали Россия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Люксембург, Молдавия, Оман, Сингапур, США и Черногория, сообщило Польское агентство печати.

В ночь с 16 на 17 июня Польша отменила полный запрет на международное авиасообщение. Теперь страну могут посещать только туристы из ЕС и ряда других стран, в которых спокойная эпидемиологическая обстановка.

Ранее NEWS.ru сообщил, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.