Польша призвала повторить выборы в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e70038a6-def5-11ea-bb54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Выборы главы Белоруссии необходимо повторить. О данном предложении польского премьера Матеуша Моравецкого объявил журналистам 15 августа пресс-секретарь главы кабмина Пётр Мюллер.

Необходимость нового голосования, по мнению Мюллера, связана с тем, что «избирательный процесс, прошедший в последнее время, не был процессом, гарантирующим реализацию демократического мандата, демократических процедур для общества Белоруссии», пишет ТАСС.

В связи с этим польское правительство считает, что выборы в Белоруссии должны быть проведены повторно, — отметил пресс-секретарь премьера Польши.

Он подчеркнул, что кабмин республики намерен выделить 50 млн злотых (около $14 млн) на «поддержку СМИ, неправительственных организаций, программы стипендий, а также помощь репрессированным лицам на территории Белоруссии». Тему Минска обсудили 15 августа Моравецкий и посетивший Варшаву госсекретарь США Майк Помпео.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно обнародованным ЦИК республики итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Это послужило причиной для массовых акций протеста. Протестующих разгоняли силовики с применением слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. Пострадали десятки человек, задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 17 августа, планирует посетить Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Целью поездки станет обсуждение вопросов, волнующих трудовые коллективы.

МЗКТ является открытым акционерным обществом. 100% акций предприятия принадлежат государству. Завод занимается разработкой и реализацией транспортных решений для перевозки тяжёлых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости, а также подвижных частей военной техники, в частности колёсных шасси для ракетного комплекса «Тополь-М».