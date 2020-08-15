Лукашенко посетит Минский завод колёсных тягачей 17 августа

https://static.news.ru/photo/a68f2000-def2-11ea-bb18-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 17 августа, планирует посетить Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Целью поездки станет обсуждение вопросов, волнующих трудовые коллективы.

Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы. На эти вопросы они услышат мой ответ, — заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.

МЗКТ является открытым акционерным обществом. 100% акций предприятия принадлежат государству. Завод занимается разработкой и реализацией транспортных решений для перевозки тяжёлых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости, а также подвижных частей военной техники, в частности колёсных шасси для ракетного комплекса «Тополь-М».

Ранее NEWS.ru писал, что граждане Белоруссии опубликовали петицию с требованием прекратить насилие и навести порядок на дорогах и улицах городов республики.

В частности, белорусы требуют «обеспечить безопасность и соблюдение прав и свобод всех граждан страны».