Жители Белоруссии призвали навести порядок на дорогах и улицах страны

https://static.news.ru/photo/ff16a9bc-deef-11ea-ac46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане Белоруссии опубликовали петицию с требованием прекратить насилие и навести порядок на дорогах и улицах городов республики.

Соответствующая петиция представлена на сайте petitions.by. Белорусы требуют «обеспечить безопасность и соблюдение прав и свобод всех граждан страны».

Согласно ст. 5 Конституции Республики Беларусь, свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования гарантируется государством, если они НЕ НАРУШАЮТ ПРАВОПОРЯДОК И ПРАВА ДРУГИХ ГРАЖДАН Республики Беларусь, — следует из текста петиции.

Авторы обращения требуют от властей Белоруссии принять меры по наведению порядка на улицах и дорогах ненасильственными методами согласно законодательству, не допускать проведения автопротестов, установить диалог с протестующими, выделив специальную площадку для выражения их мнения, а также прозрачно освещать в СМИ происходящие события. Несоблюдение последнего пункта «приведёт к полной потере доверия к государственным СМИ», подчёркивают авторы петиции.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко готовит побег в Россию в случае отстранения от власти. Люди из его окружения наводили справки о подобных перспективах у чиновников в Кремле. Такую информацию распространили западные СМИ.