Польша пригрозила Белоруссии ответом на высылку своего консула

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава «немедленно и адекватно» ответит на высылку своего консула из Белоруссии.

Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение, — заявил Пшидач в эфире Польского радио.

Комментируя акцию чествования «проклятых солдат» он отметил, что подобные мероприятия проходили и раньше, в том числе и в самой Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Белоруссия высылает консула генерального консульства Республики Польша в Бресте из-за участия 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат». Об этом рассказали в белорусском МИД. В ведомстве добавили, что Ежи Тимофеюк грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Елена Панина назвала действия генерального консула Польши в Бресте Ежи Тимофеюка «дном». Она пояснила, что чиновники из Польши, своим посещением акций, прославляющих «геноцид белорусов по этническому признаку», уже перегнали коллег с Украины, героизирующих местных карателей. Панина считает, что представить себе подобное поведение среди дипломатов любой другой страны очень трудно.

«Проклятыми солдатами» называют участников антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций, действующих в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после её завершения.