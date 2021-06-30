Польша предложила компенсировать Украине запуск «Северного потока — 2»

Официальный Киев должен получить большую компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности в связи с запуском российского газопровода «Северный поток — 2». И Варшава готова в этом поучаствовать. Так сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Его статья опубликована на официальном портале внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Украина после завершения строительства газопровода окажется в вакууме с точки зрения безопасности. В связи с этим Рау призвал власти ФРГ взять на себя ответственность за выбор относительно «Северного потока — 2». Министр подчеркнул, что Германия должна принять фактическое, а не фиктивное участите в компенсации дефицита безопасности Украины.

По мнению главы ведомства, Москва не может не воспользоваться полученным в свои руки инструментом, не для этого она несла огромные издержки во время строительства.

Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получить соответственно высокую компенсацию как в виде политической поддержки, так и в виде увеличения оборонительного потенциала. Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита, — добавил министр.

Ранее стало известно, что отношение депутатов и представителей исполнительной власти Германии к «Северному потоку — 2» удивило читателей китайской газеты Guancha.

Издание рассказало о том, что немецкие политики неоднократно заявляли о возможности остановить проект в случае его использования против Украины.