Польша настаивает на сохранении политики санкций против России из-за Крыма

https://static.news.ru/photo/73a0dda0-0c8d-11eb-91fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Необходимо сохранить ограничительные меры в отношении России и связанную с ними политику из-за присоединения Крыма. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским он пообещал Киеву поддержку в вопросе территориальной целостности Украины.

Политика санкций должна решительно продолжаться. Мы будем призывать к этому все международные сообщества, — цитирует Дуду ТАСС.

Власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией в феврале 2014 года после того, как на Украине произошёл госпереворот. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Однако Киев до сих пор не хочет учитывать убедительные итоги народного голосования и не признаёт полуостров российским. Ряд стран Запада после этого ввели санкции против российской стороны.

Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

12 октября в интервью Би-би-си президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что сможет достичь мирного соглашения с Москвой и это поможет «вернуть Крым и Донбасс».

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в рамках взаимодействия России с другими государствами крымской проблемы не существует.