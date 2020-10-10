Зеленский назвал условие, при котором Украине понадобится новый лидер

https://static.news.ru/photo/882f9ca0-0c5d-11eb-85fa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации на территории Донбасса, стране понадобится новый лидер.

По словам политика, он не держится за занимаемую должность и не цепляется за рейтинги и власть. Президент подчеркнул, что должен быть кто-то, кто закончил бы эту «трагическую историю». И если сам Зеленский не сможет это сделать, значит Украине понадобится новый лидер.

Я верю в мир в Донбассе. В противном случае я бы не шёл в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру, — заявил Зеленский в интервью BBC.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, план по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса уже готов. О завершении конфликта можно будет говорить, когда этот план будет изучен и устроит все стороны. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.